La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 22 novembre.

Il livello di allerta, per la giornata di domani, per la città di Palermo, è di colore ARANCIONE.

In particolare – si legge nel bollettino n. 20326 – “DA OGGI PER 24-30 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. DA OGGI PER 24-36 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, LOCALE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO”.