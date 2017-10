L’associazione Wind of Change inaugura la sua sede: uno “spazio altro” dove favorire la crescita della persona.“The future is in the air” è il titolo della festa di inaugurazione della sede di Wind of Change, Associazione di Promozione Sociale nata nel 2014. L’evento si terrà venerdì, 20 ottobre, a partire dalle ore 20,00 presso i locali del Centro di Solidarietà Faro, siti in via S. Jachiddu, 74 a Messina. L’inaugurazione prevede un programma ricco di musica ed allestimenti di giovani artisti, attività chiave dell’associazione.

Costruire la cultura dell’essere e dell’aiuto

Wind of Change nasce con lo scopo di creare uno “spazio altro” dove favorire la crescita della persona attraverso l’incontro ed il confronto, dove contrapporre alla cultura dell’avere ed apparire quella dell’essere e del mutuo aiuto, dove rispetto alle attività che inibiscono la coscienza civile e la creatività possa emergere invece una passione per le molteplici espressioni dell’arte. Lo scopo dell’associazione è quello di ridare speranza al futuro di vecchie e nuove generazioni, allargando i propri orizzonti verso una civiltà nuova, aperta all’altro ed in grado di svilupparsi in modo equo e sostenibile.

Un’occasione per impegnarsi

L’inaugurazione è un buon modo per entrare in contatto con i fondatori di Wind of Change e conoscere i tanti giovani che in questi primi due anni l’hanno frequentata. Venerdì, inoltre, sarà possibile essere informati sulle attività dell’associazione e chi lo volesse, potrà associarsi.

Il vento del cambiamento sociale

Wind of Change è composta da soci giovani e adulti che operano nel campo dell’educazione e dell’arte ed impegnati in campi educativi come la scuola, la comunità terapeutica per tossicodipendenti e in attività di prevenzione del disagio giovanile. Il nome è tratto da una canzone degli Scorpions ed è stato scelto per sottolineare l’impegno dell’associazione nel voler attivare un processo di cambiamento sociale.

Per ulteriori informazioni mandare una mail a associazionewindofchange@virgilio.it o utilizzare la pagina facebook.com/windofchangemessina.