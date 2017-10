Messina svela il programma completo per la prima attesissima edizione del “Messina Street Food Festival”, l’iniziativa promossa dal comune di Messina e organizzata da Confesercenti Messina, con il patrocinio di Ars, della Camera di commercio, della IV Circoscrizione e del CRAL della Città Metropolitana di Messina.

Quattro giorni di festival

L’evento partirà giovedì 12 ottobre e continuerà fino a domenica 15 ottobre. La location che ospiterà i numerosi stand di esposizione e di degustazione sarà Piazza Cairoli che per l’occasione sarà ripulita e allestita gradevolmente. La Piazza vedrà riversati nel suo spazio numerosi spettacoli show-cooking eseguiti dagli chef stellati che aderiscono all’iniziativa. Saranno trenta gli operatori nel settore della cucina siciliana che presenteranno le specialità culinarie dell’Isola in un misto di continuazione della tradizione e innovazione. Non mancherà la musica, con band locali che suoneranno live, e l’intrattenimento per i bambini. Sarà predisposta che un’area apposita per ammirare l’arte e la giocoleria degli artisti di strada.

Il programma completo

Apertura Spazi gastronomici: da giovedì 12 a sabato 14 ore 18-01; domenica 15 ore 11-15 e 18-01

Giovedì 12 ottobre:

ore 18 Inaugurazione

ore 19 Show Cooking Chef Nunzio Pisano “Stocco alla Mammolese”

ore 19:30-21 djset Davide Patania

ore 21 Show Cooking Chef Andrea Famulari “Risotto al fico d’india con robiola e timo limonato”

ore 21:30-23:30 Band Live Salvo Albano Albano con La Soluzione

Venerdì 13 ottobre:

ore 19 Show Cooking Chef Tommaso Cannata “Caponata con la coppola”

ore 19:30-21 djset Alfredo Reni

ore 21 Show Cooking Chef Nino Rossi “Finto taco con guacamole calabrese, sardella e crescione”

ore 21:30-23:30 Band Live “I Malantisa”

Sabato 14 ottobre:

ore 19 Show Cooking Chef Giuseppe Geraci “Non sono un arancino”

ore 19:30-21 djset Bruno Blandina e Stefano Falcone

ore 21 Show Cooking Chef Luca Giannone “Il cannolo salato gluten free” – “L’ovetto a sorpresa” – “Fichissima”

ore 21-23 Band Live “Big Mimma”

ore 23-01 Band Live “Fuori Orario”

Domenica 15 ottobre:

ore 11:30-13 Mago Animazione Bimbi con Mr Alex

ore 11-20 Royal Palace Hotel “L’arte e il cibo da Strada”

ore 12 Show Cooking Pasticceria Irrera “Cassata siciliana”

ore 19 Show Cooking Chef Pasquale Caliri “Uovo e Uova” – “Lollipop di cassata”

ore 19:30-21 djset Helen Brown

ore 21 Show Cooking Chef Roberto Campo “Stocco a ghiotta”

ore 21-23:30 Band Live “I Vano Motore”

Tutti i giorni:

FM in Piazza con Radio Street

Dalle 18 alle 20 Animazione Bimbi a cura di Mr Alex

Artisti di Strada

Un grande evento per Messina

Oltre alle trenta casette con lo street food siciliano e la tenso-struttura adibita agli spettacoli di show cooking sarà presente anche un’area beverage in cui si potranno degustare le birre messinesi e le bibite siciliane tradizionale quali chinotto, spuma e gassosa. Ci sarà anche la collaborazione di un gruppo di studenti dell’Istituto professionale alberghiero “Antonello” di Messina che entrerà in sinergia con l’enorme e complessa macchina del festival. Gli studenti avranno l’occasione di osservare i grandi chef e le realtà culinarie di tutta la tradizione siciliana, d’altra parte il festival potrà godere dell’energia e volontà di questi giovani.

Attrazione in città e voglia di promozione

Queste le parole dell’assessore Signorino: “Il nostro intento è realizzare un evento di qualità che possa promuovere il prodotto locale e creare attrazione per la città. Abbiamo scelto per questa prima edizione piazza Cairoli per evidenziare la centralità dell’iniziativa e favorirne la fruibilità”. “L’obiettivo da sempre – ha aggiunto il presidente di Confesercenti Messina, Alberto Palella – è supportare i nostri associati e più in generale tutto il tessuto imprenditoriale in cui operiamo; per questa ragione ci impegniamo a mettere in atto ogni iniziativa che possa svolgere un ruolo di promozione concreto delle attività commerciali ed artigianali di Messina e provincia. Con Messina Street Food Fest il grande pubblico entrerà in contatto con le tante realtà del settore e ne riscoprirà il valore legato alla qualità delle materie prime utilizzate e alla lavorazione artigianale dei prodotti”.

L’Ingresso sarà libero mentre per chi volesse prendere parte anche alle degustazioni del festival sarà disponibile il Ticket Messina Street Food Festival, un biglietto unico da 8 euro che comprenderà una pietanza salata, una pietanza dolce e una bibita. Altrimenti sarà possibile acquistare ticket appositi per il salato (da 3,50 euro), per il dolce (da 2,50 euro) e per le bibite (da 2,50 euro).