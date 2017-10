Tragedia a Messina dove una donna è morta sul colpo a causa di un tragico incidente. La vittima è stata travolta dal carico sporgente di un camion questa mattina a Venetico Marina, in provincia di Messina.

L’incidente

Poco dopo le 8 quando il mezzo pesante, che stava trasportando una piccola gru con braccio e che viaggiava sulla statale 113, la Settentrionale sicula, ha urtato con il carico prima una vettura parcheggiata. Poi ha colpito la donna che si trovava a bordo strada in attesa di attraversare insieme al figlio.

Per la vittima, una 52enne non c’è stato niente da fare: è deceduta mentre il figlio tentava inutilmente di soccorrerla. L’Anas ha chiuso il tratto al km 28,100 della statale, tra Venetico e Spadafora, e ha comunicato che il traffico è stato deviato sulle strade comunali.

La vittima

Carmela Bucca, 52 anni, residente a Torregrotta in provincia di Messina, titolare di un panificio nella zona, stava camminando quando è stata colpita al volto da un grosso gancio attaccato alla gru del camion che transitava in quel momento. L’autista del camion ha proseguito la marcia, forse ignaro di quanto accaduto nonostante il suo carico abbia colpito anche un’auto parcheggiata. Ora i carabinieri sono al lavoro e stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per identificare il mezzo e ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.