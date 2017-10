Messina, arresti domiciliari per giornalista-editore di noto periodico. I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito, oltre all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per V.B., giornali ed editore, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre tre, ritenute responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e frode fiscale.

L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei conti correnti, dei beni aziendali, delle quote di capitale e delle azioni intestate all’ultima delle società creata dagli indagati.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Messina, Tiziana Leanza, a conclusione di complesse ed articolate indagini di polizia economico-finanziaria dirette dalla Procura della Repubblica di Messina e svolte dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza della città dello Stretto.

Messina: bancarotta, falso in bilancio e frode fiscale

Le indagini hanno permesso di accertare che gli indagati, tutti soci, amministratori e dipendenti di 8 società operanti nel settore dell’editoria e create nell’ultimo decennio, si sono resi autori di ripetute irregolarità nella redazione dei bilanci al fine di occultarne lo stato di crisi, simulando, in tal modo, una solidità patrimoniale inesistente che gli consentiva di beneficiare di ulteriori finanziamenti che poi non venivano saldati.

Il collaudato modus operandi, elaborato e gestito da V.B, consisteva nel creare società ad hoc, che venivano gravate di oneri connessi alla titolarità di importanti testate giornalistiche edite nella provincia di Messina, indebitate con l’Erario e con gli istituti previdenziali e successivamente messe in liquidazione con il contestuale spostamento della gestione della testata ad altre imprese momentaneamente in bonis.

Messina: agevolazioni fiscali tramite cooperative

Altro elemento rilevato nel corso delle indagini riguarda il ricorso alla forma delle società cooperative per tutte le imprese gestite dagli indagati, funzionale a garantire il godimento di rilevanti agevolazioni fiscali previste per tale forma societaria.

Attorno a tali società ruotava l’apparato creato e gestito sotto la regia di V.B, con l’ausilio di una serie di persone a lui fiduciariamente collegate nell’ambito delle compagini sociali delle citate cooperative, che, tra l’altro, condividevano tutte la stessa sede o comunque i luoghi ove si svolgevano le principali attività.

Sistematica era, infine, la ripetizione delle operazioni economiche poste in essere per trasferire verso le nuove società, di volta in volta costituite, la parte più rilevante del patrimonio aziendale.