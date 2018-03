A Pasqua e Pasquetta il giardino del Mercato Sanlorenzo a Palermo diventa teatro di una scampagnata speciale, in piena città ma nel verde delle piante aromatiche tra i giochi dei bimbi. Protagoniste le braci che per due giorni cuoceranno il meglio delle botteghe di carne e pesce, per mangiare e divertirsi in compagnia. Il tutto accompagnato da un trio musicale d’eccezione. E giovedì 29 marzo una nuova notte “speciale” dedicata al Sud del mondo.

Al via le feste di primavera a Sanlorenzo. Ad inaugurare il ciclo di appuntamenti nel giardino del Mercato sono le “arrustute” di Pasqua e Pasquetta. Sulla scorta del successo dello scorso anno, tornano così le grigliate all’aperto, con un’offerta ancora più ricca che vede sia carne che pesce per entrambe le giornate.

Per il pesce, largo ai più amati del Mercato: calamari, gamberoni, pesce spada, sgombro, tutto cotto alla brace con le spezie profumate dell’orto di Sanlorenzo. Disponibili combinazioni speciali ad hoc per l’occasione, come il piatto con calamaro e gamberoni, il tutto ad un prezzo speciale.

Spazio anche al trionfo della carne, con salsiccia, puntine di maiale, “mangia e bevi” e l’immancabile agnello, il “crasto” della tradizione nostrana, oltre ai carciofi di stagione alla brace. Si potrà scegliere il piatto speciale con carne di crasto, puntine di maiale e salsiccia oppure sbizzarrirsi a comporre da sé il pranzo perfetto con tutte le carni disponibili.

Per l’occasione, l’Osteria proporrà un menù speciale, a base di pesce a Pasqua, a base di carne a Pasquetta, con servizio al tavolo. Si va dal salmone fresco marinato con insalatina di seppie, carciofi e gamberi rossi alle fettucine nere con ragù di triglie, gamberi e finocchietto passando per la spirale di pesce con verdurine, su crema di patate allo zafferano.

Per la Pasquetta, farà da apripista il cannolo di prosciutto crudo di maialino nero dei Nebrodi, stracciatella di bufala e mandorle tostate, seguiranno le busiate di tumminia su crema di fave fresche, guanciale e pomodoro secco e il carrè di agnello in crosta di sesamo nero su zoccolo di patata e fonduta di formaggi. A chiudere entrambi i menù saranno i classici dolci pasquali, la cassata siciliana e la colomba.

E per il giorno di Pasquetta anche tanta musica live con “Lei tra noi”, il trio della scampagnata di Pasquetta. A partire dalle ore 13, la band formata da Vincenzo Castello (batteria), Maria Ilenia Castello (voce) e Corrado Nitto (piano e voce) interpreterà i grandi classici della musica pop nazionale, ma darà anche tantissimo spazio al pubblico, fra interazioni, “cantate” di gruppo e giochi musicali. Con loro sul palco tanti ospiti d’eccezione, per due ore di puro divertimento.

Un piano, una batteria, due voci, tre amici: il trio è una sorta di juke box vivente che attraversa 50 anni di storia della musica italiana – dagli anni ’60 ai giorni nostri, reinventando all’occorrenza anche i brani non previsti nel proprio repertorio. E poi spazio alle “scanzonature”, divertenti parodie di celebri artisti, da Lorenzo Fragola a Carboni, da Morandi a Jovanotti.

29 marzo, ore 21.00 – IL GIOVEDÌ DELLE NOTTI SPECIALI: NOTTE SUD DEL MONDO CON SANDRO JOYEUX BAND E TANTI OSPITI – (ingresso gratuito) – Palco Vineria – Il Sud del mondo è il protagonista della nuova notte speciale di Sanlorenzo con Sandro Joyeux e la sua band.