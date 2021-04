Il mercato dell’auto continua a vivere un momento altalenante, così come l’intera economia nazionale. In alcune regioni, però, questo comparto continua a far segnare numeri molto positivi che fanno guardare con ottimismo al futuro. In Sicilia, ad esempio, il comparto si fa forte della spinta del mercato dell’usato. Il mercato auto usate Sicilia è considerato uno dei più importanti in Italia per le vetture che si possono trovare e per i prezzi molto convenienti.

La Sicilia, prendendo in considerazione i primi mesi del 2021, si posiziona al 3° posto nel nostro Paese per numero di passaggi di proprietà: 236,6 atti ogni 10.000 abitanti. Entrando nel dettaglio delle province, possiamo vedere che Catania ricopre il 1° posto con 24.707 passaggi di proprietà. Anche nella città di Palermo la situazione è piuttosto positiva visto che la città si posiziona al secondo posto per atti di vendita. Subito dietro troviamo rispettivamente Messina, Trapani, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e, a chiudere la classifica, Enna. Catania prende il 1° posto anche rispetto alla popolazione residente, con 275,1 atti ogni 10.000 abitanti. Cambia però il resto del podio, con Ragusa al secondo posto (265,2), e Siracusa al terzo posto (256,6).

Le auto più ricercate

Spulciando tra le auto più ricercate in questa regione scopriamo che al primo posto c’è la Fiat Panda. Nata nell’ormai lontano 1980, nel mercato dell’usato ne possiamo trovare di tutti i tipi. Quella su cui puntare se si cerca una vettura di seconda mano valida ancora oggi nell’utilizzo quotidiano, secondo gli esperti, è comunque la seconda serie. Prodotta tra il 2003 e il 2012, la seconda generazione della Panda ha stravolto i canoni stilistici del modello, divenendo più comoda, moderna e spaziosa. In dieci anni di carriera è stata declinata in molte versioni: oltre a quella standard troviamo ancora oggi disponibili la versione 4×4, per chi aveva bisogno di muoversi su tutti i terreni e la versione 100hp per gli animi più sportivi.

Segue la Volkswagen Golf. Con alle spalle una storia lunga quasi cinquant’anni, la Volkswagen Golf si è guadagnata di diritto un posto tra le compatte più longeve nella storia dell’automobilismo. Ancora oggi, la tedesca è tra le più vendute nel suo segmento e questo fa sì che il mercato dell’usato pulluli di offerte interessanti. Prodotta in variante due volumi o station wagon, la Golf è disponibile con propulsione benzina, diesel, ibrida e anche a metano, a trazione anteriore o integrale e con potenze fino a 300 CV. Sul podio inglese troviamo la BMW 3 Series e la Opel Corsa, tutte con un prezzo medio molto più basso rispetto a quello delle altre automobili ai primi posti delle classifiche europee, rispettivamente 4.644 euro, 4.694 euro e 2.617 euro.