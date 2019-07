Mengoni in Sicilia. Dopo il successo dell’album doppio platino e un tour sold out in Italia ed Europa con oltre 200mila biglietti venduti, nell’anno in cui festeggia i 10 anni di carriera con 50 dischi di platino, Marco Mengoni è ripartito con il suo nuovo viaggio live. FUORI ATLANTICO TOUR, prodotto da Live Nation, arriva al Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (AG), il secondo di una serie di speciali appuntamenti live, alla scoperta della natura e delle bellezze italiane, a emissioni zero, grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO2, per il calcolo e la compensazione delle emissioni associate al tour.

Con FUORI ATLANTICO TOUR, Marco invita il suo pubblico a scoprire i luoghi nascosti del Paese, testimoniando ancora una volta la sua attenzione per l’ambiente, la cultura e la bellezza, temi che hanno accompagnato tutto il progetto fin dal principio. Ad anticipare l’uscita di ATLANTICO, infatti, erano state cinque location d’eccezione ad ospitare l’ascolto in anteprima del nuovo disco, dall’Orto Botanico di Milano, Ca’ Pesaro a Venezia, il Chiostro del Bramante a Roma, Palazzo Strozzi a Firenze, fino ad arrivare al Museo Pietrarsa di Napoli.

Il secondo show del viaggio estivo di Marco al Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) avrà inizio al tramonto tra mille sfumature di luce che saranno la scenografia naturale, offrendo dalla sua posizione elevata una vista sublime. Il teatro ospita solo 108 posti, quante le stelle che formano l’omonima costellazione.

Mengoni in Sicilia, esperienza incredibilmente immersiva per tutto il pubblico

Un’esperienza incredibilmente immersiva per tutto il pubblico in pieno rispetto nell’ambiente, tema che sta da sempre a cuore a Marco, già ambasciatore italiano della campagna di sensibilizzazione di National Geographic Planet or Plastic?. Marco ha recentemente lanciato la challenge #estatesenzaplastica, un’iniziativa per incentivare e diffondere comportamenti virtuosi, sia tra i suoi follower che tra i colleghi del mondo dello spettacolo: una sfida legata a piccoli gesti che possono fare la differenza nel quotidiano, i cui risultati sono visibili su www.estatesenzaplastica.it grazie a un contatore che si aggiorna in tempo reale.

Il nuovo viaggio in 5 location inedite simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese finirà, il 30 luglio in Località Fontanelle a Sarnano (Macerata), con

uno spettacolo indimenticabile per RisorgiMarche, festival organizzato da Neri Marcorè per sostenere le comunità colpite dal sisma.

Una produzione unica e volutamente minimale, proprio perché il vero spettacolo è la natura stessa. Tutto è stato pensato per integrarsi alla perfezione con la bellezza di questi luoghi: dal palco, che rispetto alle esigenze di ciascuna location viene ridotto o addirittura eliminato, all’impianto acustico e luci studiato per rispettare gli ambienti che ospitano il tour. La scenografia è volutamente essenziale per permettere al pubblico di immergersi completamente nel paesaggio circostante, un solo elemento accompagnerà il FUORI ATLANTICO TOUR: una scultura, in filo di ferro e tela gessata, dell’artista Elia Udassi che rappresenta una pittrice nell’atto di raffigurare se stessa. A rappresentare anche la grande passione di Mengoni per l’arte e al disegno.

24 brani per ripercorrere la carriera della star del pop

Dai primi successi ai brani dell’ultimo disco, completamente riarrangiati da Marco per l’occasione. Quasi due ore di musica, da L’Essenziale a Mohammed Ali, da In un giorno qualunque alle sonorità latine di Amalia, accompagnato dai suoi straordinari musicisti: Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria),Nicola Peruch (piano e tastiere) e ai cori Barbara Comi e Moris Pradella (anche chitarra).

FUORI ATLANTICO TOUR_ Il giorno successivo a ciascuna tappa, alle ore 21.00 sul canale Youtube e sulla Instagram Tv dell’artista, verrà raccontata l’esperienza immersiva della sera precedente conimmagini inedite dal backstage e di Marco alla scoperta di questi luoghi meravigliosi. Un’attenzione per tutti i fan che non sono riusciti a partecipare alle date, sold out da subito, un modo per far vivere anche a loro l’emozionante bellezza di questo progetto.

NATIONAL GEOGRAPHIC _ Prosegue anche in questo tour il lavoro al fianco di Marco per amplificare il messaggio della campagna internazionale Planet or Plastic? volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale causata dall’impiego delle plastiche monouso, di cui è ambasciatore italiano. In questo senso, anche i social di National Geographic documenteranno dopo ogni data l’impegno durante tutto il viaggio estivo.

