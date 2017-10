Da ieri sera Matteo Salvini è in Sicilia per il suo tour elettorale. Il leader della Lega è salito questa mattina su un convoglio di linea alle 5.43 in direzione di Castelvetrano.

Le tappe di oggi

Dopo il comizio a Palermo di ieri sera ha raggiunto nella tarda serata Trapani. Qui prenderà un pullman per raggiungere Palermo, dove arriverà in via Imperatore Federico. Nella stazione di Via Imperatore Federico raggiungerà la stazione centrale per tenere a mezzogiorno una conferenza stampa. Alle 12.38 prenderà il treno per Agrigento. Il suo tour proseguirà anche nei prossimi giorni.

“Si parte con quello che la Sicilia mette a disposizione dei siciliani” ha detto Salvini. “L’Europa – ha osservato Salvini – dice di voler tutelare l’ambiente e qui la metà dei treni sono ancora alimentati a gasolio”. Sullo stesso convoglio sono partiti quindici pendolari che, ogni mattina, abitualmente, utilizzano il collegamento ferroviario per raggiungere Castelvetrano. “Salvini doveva prendere il treno senza alcun preavviso: avrebbe trovato le erbacce alte un metro ed i convogli sporchi”, ha commentato uno dei pendolari.

“I 5 stelle vogliono usare la Sicilia e i siciliani come cavie”

“I 5 stelle vogliono usare la Sicilia e i siciliani come cavie”: lo ha detto Matteo Salvini a Palermo rispondendo alle domande dei giornalisti su un’eventuale alleanza alle politiche con i pentastellati. “Sono molto più umile dei 5 stelle – ha detto il segretario federale della Lega – loro dicono ‘noi siamo il meglio, siamo sopra tutto, tutti e non parliamo con nessuno’. Io sono molto più umile di loro, più curioso. Mi confronterei volentieri con loro – ha osservato allora Salvini – per chiedere se veramente vogliono fare opposizione per tutta la vita, o vogliono governare”.

L’obiettivo di Salvini in Sicilia è la vittoria del candidato del centrodestra in Sicilia Nello Musumeci. Ma c’è anche una strategia che guarda oltre, al voto delle Politiche: puntare a quel Meridione che, tradizionalmente, una roccaforte di FI e Silvio Berlusconi. E, non a caso, nel suo primo appuntamento pubblico in Sicilia, il leader del Carroccio pone subito un paletto, sul caldissimo tema degli impresentabili, tra Lega e FI: “Se fossi stato in Forza Italia avrei detto pi di un ‘no’ o tanti no a gente che prometteva voti o finanziamenti.

Arriva anche Berlusconi

Il tour nel cuore dell’Isola, con tanto di viaggio di oltre 9 ore da Trapani a Agrigento (dove arriverà in autobus da Palermo); Salvini è arrivato in Sicilia all’indomani del taglio della parola “Nord” dal simbolo. Un gesto che ha scatenato l’ira di Umberto Boss.

Berlusconi, sarà a Palermo mercoledì e giovedì potrebbe – ma l’appuntamento da confermare – spostarsi a Catania. Dove, invece, è già previsto un comizio di Salvini. L’ipotesi, quindi, potrebbe essere quella di due piazze separate salvo colpi di scena.