E’ successo sabato sera intorno alle 21,30: un masso si è staccato dalla Rocca di Cefalù finendo su una abitazione di via Pitrè. Lo ha reso noto ieri mattina via social il sindaco Rosario Lapunzina. Il masso dopo aver trapassato tegole e tetto è finito all’interno di un pozzo luce utilizzato come magazzino.

Nella casa abitavano quattro famiglie che sono state prontamente evacuate: tutti illesi, solo lievi danni a cose e tanta paura.

Subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari delle Giubbe d’Italia e la squadra del Saf di Palermo che già nella mattinata di ieri hanno effettuato le dovute verifiche sulla parete dalla quale si è staccato il masso, la Rocca è un monumento della natura che con l’erosione si sta sgretolando: l’ultimo crollo risale al 2017 e prima ancora nel 2014 quando ben 14 famiglie hanno dovuto lasciare la propria abitazione.

La Rocca era stata riaperta al pubblico per la fruizione turistica solo alla fine di ottobre per poi richiudere il 6 novembre a seguito dell’ultimo Dpcm dopo diverse settimane che sono state necessarie per effettuare interventi di consolidamento, interventi eseguiti anche con l’ausilio di un elicottero.

L’amministrazione comunale per rendere la sua fruizione più agevole, evitare file e disguidi, aveva fatto istallare anche una cassa continua e dei tornelli per l’accesso. Adesso si dovrà procedere a nuove verifiche per verificarne la sicurezza.

