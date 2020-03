_

Nuove linee guida della Regione Siciliana sull’utilizzo dei presidi da parte dei medici soccorritori. Con una circolare dell’assessorato regionale della Salute viene specificato perentoriamente che “gli operatori sanitari (medico, infermiere, autista/soccorritore) nell’ambito del sistema 118 del trasporto in emergenza urgenza con ambulanza, senza alcune distinzione per categoria, dovranno indossare ai fini della piena operatività i seguenti dispositivi:

1) camice / grembiule monouso idrorepellente;

2) guanti;

3) occhiali di protezione /occhiale a mascherina / visiera;

4) mascherina chirurgica.

Inoltre solo ed esclusivamente il personale medico e infermieristico e nel caso di soccorso in cui sarà necessario assicurare la pervietà e la funzionalità delle vie aeree, sarà previsto l’utilizzo della mascherina di tipologia FFp2”.

Grande subbuglio del personale medico sanitario che in prima linea per la lotta al coronavirus si sente mandato in prima linea allo sbaraglio, con il rischio di essere causa di ulteriore veicolazione e diffusione del virus e di perire in battaglia come già successo a tanti medici in tutta Italia.

