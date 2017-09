Una lite banale è la causa del caos che si è scatenato ieri sera, a Marsala, presso l’Antico Mercato, nel cuore della movida del sabato sera. A quanto pare, il cliente di un pub avrebbe litigato con il gestore del locale, a causa del prezzo del drink. L’uomo ha così tirato fuori una pistola e sparato un colpo a salve, provocando, così, panico tra la folla.

Gli interventi delle forze dell’ordine

Una persona, nella ressa, sarebbe addirittura rimasta ferita ed è stata subito portata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Tempestivi, in ogni caso, gli interventi delle forze dell’ordine, che hanno avuto qualche difficoltà a riportare la calma tra le centinaia di persone in agitazione. Una volta avviate le indagini, avrebbero rapidamente individuato il responsabile del misfatto e lo avrebbero bloccato dopo un inseguimento a piedi nella via XI Maggio, il “Cassero” di Marsala. Si cerca ancora, invece, un uomo che era con lui.