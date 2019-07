Marco Mengoni sold out la data di Acireale. A quattro mesi dal ritorno in autunno di ATLANTICO TOUR, nei palazzetti di tutta Italia e in Europa, sono già sold out le date di Milano (9/11), Conegliano (14/11) e Acireale (28/11) e, ad accogliere il numeroso pubblico delle tre città, sono stati aggiunti da Live Nation nuovi appuntamenti al fittissimo calendario: Milano (10/11), Conegliano (15/11) e Acireale (29/11).

Manca invece pochissimo a FUORI ATLANTICO TOUR_ATTRAVERSA LA BELLEZZA, l’attesissimo viaggio estivo di Marco Mengoni prodotto da Live Nation che debutta il 14 luglio dal Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma). Una serie di speciali appuntamenti live alla scoperta della natura e delle bellezze italiane a emissioni zero, grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO2.

Un’esperienza incredibilmente immersiva per tutto il pubblico che potrà apprezzare il vero spettacolo della natura che si fonde con la musica in pieno rispetto nell’ambiente, tema che sta da sempre a cuore a Marco, testimonial italiano della campagna Planet or Plastic?, che ha recentemente lanciato la challenge #estatesenzaplastica per incentivare e diffondere comportamenti virtuosi, sia tra i suoi follower che tra i colleghi del mondo dello spettacolo. Il nuovo viaggio in 5 location inedite simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese finirà con uno spettacolo indimenticabile per RisorgiMarche, il 30 luglio in Località Fontanelle tra Amandola, Bolognola e Sarnano (FM e MC).

Mengoni dà la voce a Simba nel film Il Re Leone

È stato presentato in Italia oggi Il Re Leone, il live action Disney in cui Marco Mengoni dà la voce a Simba. La star del pop italiano è appena tornata da Los Angeles dove ha assistito alla premiere mondiale di The Lion King con Beyoncé, Donald Glover e il regista Jon Favreau. L’ennesimo riconoscimento, nell’anno in cui festeggia i 10 anni di carriera con 50 dischi di platino, dopo il successo dell’album doppio platino e un tour sold out in Italia ed Europa con oltre 200mila biglietti venduti.

I biglietti per le nuove date del tour sono in vendita dalle ore 16.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti punti vendita autorizzati. Radio Italia è radio ufficiale del tour.

Fuori Atlantico Tour attraversa la bellezza

14 LUGLIO – LABIRINTO DELLA MASONE, FONTANELLATO (PARMA)

18 LUGLIO – TEATRO ANDROMEDA, SANTO STEFANO QUISQUINA (AGRIGENTO)

21 LUGLIO – MONTE CUCCO – SIGILLO (PERUGIA) – (SUONI CONTROVENTO, INGRESSO LIBERO)

24 LUGLIO – CAVA LA BEOLA DI MONTE A MONTECRESTESE – VERBANIA (TONES ON THE STONES)

28 LUGLIO – LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (NO BORDERS MUSIC FESTIVAL)

30 LUGLIO – LOCALITA’ FONTANELLE – (RISORGI MARCHE, INGRESSO LIBERO)

ATLANTICO TOUR

6 NOVEMBRE PERUGIA – PALABARTON

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

10 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM NUOVA DATA!

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE

14 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA SOLD OUT

15 NOVEMBRE CONEGLIANO – ZOPPAS ARENA NUOVA DATA!

17 NOVEMBRE PESARO – VITRIFRIGO ARENA

19 NOVEMBRE FIRENZE – MANDELAFORUM

22 NOVEMBRE ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

26 NOVEMBRE REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

28 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

29 NOVEMBRE ACIREALE – PAL’ART HOTEL NUOVA DATA!

4 DICEMBRE BRUXELLES – SALLE MADELEINE

6 DICEMBRE AMSTERDAM – MELKWEG

8 DICEMBRE FRANCOFORTE – BATSCHKAPP

10 DICEMBRE COLONIA – CARLSWERK

13 DICEMBRE ZURIGO – SAMSUNG ARENA

15 DICEMBRE BARCELLONA – SALA BARTS

18 DICEMBRE LONDRA – SHEPHERD’S BUSH EMPIRE