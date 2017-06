Il mango, uno dei frutti tropicali più amati, oltre ad essere adatto per affrontare la stagione estiva sembra riservi qualche sorpresa.

Secondo alcune ricerche è emerso che proprio nel mango risieda il futuro dei contraccettivi moderni. I ricercatori pensano che dal frutto esotico si possa ricavare un metodo di contraccezione efficace per entrambi i sessi, completamente naturale e privo di qualsiasi forma di ormoni.

La ricerca

È stato un gruppo di scienziati della California ad analizzare a fondo le proprietà del mango e altri frutti tropicali, e ha scoperto che il frutto contiene due sostanze fondamentali, ovvero il lupeolo e la pristimerina che, assunti insieme, impedirebbero allo spermatozoo di fecondare l’ovulo, liberando così uomini e donne da trattamenti a base di ormoni.

Il mango possiede anche altre virtù utilissime per l’organismo:

è energizzante, poiché contiene, oltre alle vitamine, anche oligominerali come potassio, zolfo e magnesio, che aiutano a combattere la stanchezza. Per questo motivo viene spesso indicato come un ottico ricostituente naturale;

possiede proprietà leggermente lassative e diuretiche: queste caratteristiche lo rendono adatto per chi ha problemi di stitichezza e di ritenzione idrica. Aiuta infatti a smaltire le ritenzioni e a purificare l’organismo;

contiene sostanze, come il betacarotene, in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi;

nel caso di infiammazioni ai bronchi o in generale all’apparato respiratorio, durante l’estate si può ricorrere all’aiuto del mango.

Per sfruttare al meglio tutte le proprietà del frutto in vista della stagione estiva si consiglia di mangiarlo a digiuno, magari per merenda sotto forma di frullato.