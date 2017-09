Maneggio della droga. Due fratelli arrestati dai carabinieri in zona Partanna-Mondello, a Palermo. L’accusa è detenzione di sostanza stupefacente. Si tratta di A.S., classe 1977, ed S.S., classe 1987, ivi residente.

Maneggio della droga. I militari dell’Arma a seguito di un controllo in una stalla hanno sequestrato 1 panetto di hashish del peso di 96 grammi, 20 stecche medesima sostanza del peso di 24 grammi; 4 dosi di sostanza stupefacente cocaina del peso di 1,7 grammi; 8 bustine contenenti sostanza stupefacente marijuana del peso di 13.5 grammi; un bilancino di precisione; materiale per il confezionamento ed il taglio delle dosi; oltre a 569 euro ritenuti provente dell’attività di spaccio.

Maneggio della droga. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati accompagnati presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Uno dei due fratelli, A.S., si è assunto la responsabilità dei fatti in menzione ed è stato pertanto condannato ad un anno di reclusione e 1.000 euro di multa con pena sospesa.