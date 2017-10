I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato in flagranza un 29enne per rapina, tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La notte scorsa, i militari, a seguito di una telefonata al 112 dove un anonimo ha segnalato una lite in famiglia, sono intervenuti in un’abitazione nel centro cittadino di Calatabiano.

Giunti sul posto i Carabinieri nell’appartamento hanno trovato l’uomo in un evidente stato di agitazione.

Gli operanti hanno accertato che lo stesso poco prima aveva aggredito la madre 64enne, invalida, sottraendole con violenza una collana ed un bracciale d’oro e la somma contante 50 euro, danneggiando alcuni mobili, l’auto della sorella e minacciando di incendiare tutto.

Mamma invalida soccorsa dal 118

La donna è stata soccorsa e medicata da personale del 118 riportando un trauma al polso sinistro.

I carabinieri, inoltre, hanno accertato che non si trattava di un singolo episodio e che il 29enne da diversi giorni maltrattava la madre con incessanti vessazioni, minacce ed ulteriori aggressioni fisiche, provocandole un perdurante stato d’ansia e paura.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.