CORLEONE (PA) – Arriva la sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio per un anno da tutte le attività per la maestra di 54 anni, che lo scorso marzo era stata arrestata dai carabinieri a Corleone.

L’accusa

L’insegnante è stata accusata di maltrattamenti ai danni dei suoi piccoli alunni. Secondo gli investigatori la donna picchiava ripetutamente i bambini di una classe di scuola materna. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, era partite dopo la denuncia di una mamma. Uno dei bambini, infatti, aveva riferito alla madre di essere vittima di maltrattamenti.

Sospensione per 12 mesi

Dopo la denuncia, erano state installate delle telecamere nascoste. I militari videro così la maestra rimproverare ripetutamente gli alunni per futili motivi. Quando l’insegnante era da sola con i piccoli, i richiami verbali erano spesso accompagnati da maltrattamenti: sberle e punizioni fisiche. Dopo l’arresto, per la maestra adesso arriva anche la sospensione per un anno da tutte le attività.