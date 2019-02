Maltempo in arrivo. E’ ormai alle porte la breve ma intensa ondata di freddo che dalla Russia dopo aver dilagato sui Balcani interesserà anche l’Italia, in particolare il Centrosud, lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara

L’irruzione fredda sarà accompagnata da venti anche forti di grecale, che soffieranno a partire dall’Adriatico con raffiche di oltre 70-80km/h al Centronord, anche oltre 100-120km/h al Sud, determinando un tracollo delle temperature” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “il calo termico sarà più sensibile al Sud e medio Adriatico dove si perderanno anche oltre 10°C rispetto a questi giorni, fino a 12-14°C sull’Appennino dove scenderà abbondantemente sottozero.

Maltempo in arrivo, massime sotto gli 8 gradi al Sud

Calo termico anche al Nord sebbene meno marcato e comunque più avvertibile su Val Padana e Prealpi: qui è attesa una sostenuta ventilazione da Est che ripulirà seppur temporaneamente l’aria stagnante e inquinata dei giorni scorsi. Si torna dunque a respirare aria d’Inverno, passando da massime di 16-18°C a massime anche sotto gli 8-10°C in particolare sulle adriatiche e al Sud.

L’arrivo dell’aria fredda sarà accompagnato anche da rovesci sparsi al Sud e Abruzzo, che assumeranno carattere nevoso in collina se non a tratti in pianura. Più nello specifico fiocchi a tratti in pianura e sulle coste sono attesi nella giornata di sabato su Molise, medio-alta Puglia, Basilicata, medio-alta Calabria e Sicilia tirrenica, a quote collinari su Sicilia centro-meridionale, bassa Calabria; qualche spruzzata di neve anche su Appennino campano e sull’Abruzzo, qui fino in pianura. Gli accumuli più significativi sono attesi su rilievi settentrionali della Sicilia, Sila Greca, potentino, Daunia e Appennino molisano. Sul resto della Penisola il tempo si manterrà secco. Domenica residue precipitazioni tra Calabria e Sicilia, specie ionica, ma a questo punto nevose a quote di medio-alta collina; migliora altrove con progressiva attenuazione del freddo.

Città a rischio neve in Sicilia: Ragusa, Enna e Caltanissetta

Tra le località che potranno vedere la neve segnaliamo in primis Potenza, Campobasso, Roccaraso; neve anche sulle Murge da Alberobello a Martina Franca. Fiocchi inoltre non esclusi anche in città come Sulmona, Vasto, Chieti, Termoli, Bari, Foggia, Matera, Cosenza, Avellino, nonchè su Enna, Caltanissetta, Ragusa, a tratti misti a pioggia anche a Taormina e Palermo

L’irruzione gelida, per quanto intensa, sarà solo una toccata e fuga. La prossima settimana infatti l’anticiclone riporterà stabilità ovunque chiudendo nuovamente i rubinetti del freddo. Le temperature torneranno così a salire sensibilmente, in particolare al Nord e Toscana dove addirittura si potranno superare i 20°C, raggiungendo temperature più consone al mese di Aprile” – concludono da 3bmeteo.com