Notte di maltempo in tutta la Sicilia, dopo la tromba d’aria che si è formata nello specchio d’acqua nel territorio del comune di Castelvetrano ieri pomeriggio, questa mattina se ne registra un’altra davanti alla costa del Ragusano, nei pressi di Comiso.

L’evento atmosferico di ieri ha creato panico nella popolazione e in particolare presso i pescatori di Marinella di Selinunte.

Ieri sera la Protezione Civile delle Regione ha emanato un’allerta meteo arancione in tutta la Sicilia per la giornata di oggi.

Sempre ieri, un violento nubifragio ha devastato la zona di Termini Imerese, nel palermitano: strade sommerse da un fiume di acqua e fango: danni a svariati edifici e tombini scoperchiati. La forte pioggia, con grandine, si è abbattuta anche su Caccamo, nell’entroterra termitano. Ad essere maggiormente colpita è la contrada di San Giovanni li Greci, nella strada provinciale 21. Pioggia e fango hanno bloccato alcuni automobilisti, messi in salvo da carabinieri e i vigili del fuoco.

É stato necessario il blocco al transito della circolazione nel tratto urbano della statale 113. Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è bloccato in prossimità del km 202, in territorio comunale di Roccapalumba (PA), per la presenza di fango in carreggiata.

Danni anche a Bisacquino dove si registrano danni a causa di una tromba d’aria (mista a grandine); divelte alcune recinzioni e danneggiati alberi da frutto lungo il percorso della tromba d’aria.

Nella zona di Lercara Friddi è esondato il torrente Morello, mentre la pioggia ha messo in difficoltà alcuni automobilisti anche a Caccamo sulla provinciale 21 (contrada di San Giovanni li Greci). Nei pressi di Agira, chiuse l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni, e la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”.

dav

Disagi anche per i treni, la linea ferroviaria Palermo-Catania è stata interrotta e quella tra Palermo e Agrigento lo sarà fino a giovedì. I danni del maltempo, infatti, sono stati pesanti e i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare le linee. Stop anche alla Canicattì-Gela fino alle 14 di mercoledì 17 novembre.