Allagamenti e smottamenti, a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta l’isola. Si è verificato il crollo di un tetto ad Ortigia, in via Castello Maniace, da uno stabile a ridosso da quello sferzato nei giorni scorsi da un altro nubifragio.

Gli interventi

Tempestivi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza l’edificio. Per fortuna, non ci sono stati feriti, anche se il pericolo che qualcuno si facesse male è stato notevole a causa della pioggia di calcinacci, che si sono staccati dallo stabile. L’intensità massima delle precipitazioni si è avuta nel primo pomeriggio, intorno alle 14,30, e poco dopo la Protezione civile del comune di Siracusa ha diramato l’allerta meteo per tutta la giornata fino alla notte scorsa.