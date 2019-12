Maltempo a Palermo. Dalle prime ore dell’alba diverse squadre della Reset (per un totale di 27 operai) sono intervenute, in coordinamento con la Polizia Municipale, il settore Verde e la Protezione Civile, per gli interventi di rimozione di alberi e rami caduti o danneggiati dal forte vento della scorsa notte.

Gli interventi si sono concentrati unicamente sulle strade pubbliche nelle quali vi erano situazioni di potenziale rischio per i cittadini, tralasciando per il momento gli interventi nei giardini comunali, che sono comunque chiusi per motivi precauzionali.

Gli interventi, che proseguiranno durante tutta la giornata, su indicazione della Protezione Civile ed in base alle informazioni ricevute dal Comando di Polizia municipale che sta monitorando la situazione anche mantenendo il contatto con i Vigili del Fuoco, si sono concentrati fino ad ora a Mondello, lungo l’asse di via Libertà e nelle strade limitrofe, in via Roma.

Via via che le diverse squadre si saranno liberate, sulla base delle segnalazioni ricevute e del livello di pericolo per la circolazione e i pedoni, gli interventi proseguiranno in altre zone.

La Polizia Municipale, oltre a quanto sopra, sta svolgendo attività di controllo e supporto anche per gli interventi delle ditte private proprietari di impianti pubblicitari che sono stati divelti o danneggiati, in particolare nella zona del Piazzale Einstein (Parco Uditore) e in via Sardegna.

Inoltre una pattuglia è stata impegnata a supporto delle operazioni di verifica della sicurezza a Monte Pellegrino, dove la Protezione Civile e il Settore Verde del Comune stanno valutando la situazione sia degli alberi sia di alcuni massi. In via precauzionale, la via Bonanno è stata chiusa al transito a partire dall’incrocio con via Card. Rampolla. Nella zona è anche intervenuta AMG per la verifica dello stato dei pali dell’illuminazione pubblica.

Nelle prime ore del mattino, fino alle 9.30 circa, per lo stesso motivo era stata chiuso per un paio d’ore anche il viale Diana all’interno del parco della Favorita.

Maltempo a Palermo, gli interventi di Amg e i numeri da contattare

Anche AMG è intervenuta con diverse squadre per ripristinare alcune linee aeree danneggiate dal vento e, soprattutto per verificare le condizioni di sicurezza di armature e pali della luce resi instabili o pericolanti dal vento. Gli interventi, oltre una trentina fino ad adesso, sono stati svolti in tutta la città, dallo ZEN a via Papa Sergio, da via Villagrazia a Cardillo, dal porto di Mondello a via Conte Federico.

CONTATTI PER EMERGENZE

Qualora non siano già stati allertati i Vigili del Fuoco per interventi su cornicioni o alberi pericolanti, si può contattare il comando della Polizia Municipale per segnalare situazioni di pericolo, al numero 091 695 4111

SOLE PER SEGNALAZIONI DI PERICOLO collegato agli impianti di pubblica illuminazione, si può contattare, 24 ore su 24, il numero per le emergenze di AMG 800661199.