Una gita in moto si trasforma in tragedia a Borgetto. Morto un uomo di 46 anni. Si chiama Gaetano Fuschi. Il dramma si è consumato in pochi istanti. Fuschi si trovava insieme con alcuni amici a bordo di una moto. E’ caduto lungo la statale 186.

La comitiva si trovava all’altezza di una vecchia cava dismessa, ad un tratto il motociclista si è sentito male. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Quando il personale sanitario è arrivato, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il ricordo su Facebook

“Quando si perde una persona cara non ci sono parole per quantificare un dolore, il dispiacere – dice Gioacchino – Poi quando si perde una persona di grande importanza nel nostro cuore, che ci regalava sorrisi, tempo della sua vita, non ci saranno lacrime che possano placare il dolore. Ciao Gaetano”.