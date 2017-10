Sulle Madonie i carabinieri hanno effettuato controlli straordinari del territorio. Due denunciati per droga e multe per il Codice della strada.

I carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Polizzi Generosa, Bompietro, Petralia Soprana e Blufi.

I controlli dell’Arma hanno interessato nello specifico la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Madonie, perquisite due abitazioni

Sono state eseguite due perquisizioni domiciliari nel corso delle quali, con l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo di Palermo, sono stati rinvenuti 17 e 15 grammi di marijuana presso due abitazioni, deferendone i possessori per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Il servizio straordinario ha riguardato anche il controllo di automezzi e persone in transito nel territorio delle Alte Madonie, in particolare all’ingresso ed all’uscita, con particolare attenzione agli svincoli “Tremonzelli” ed “Irosa”.

Controlli anche nonchè lungo le principali arterie stradali SS 120 – SS 290 – SS 643.

Madonie, identificate 190 persone

In totale sono state identificate 190 persone e controllati 150 veicoli; una denuncia per reiterazione nella guida senza patente, una denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

E ancora una denuncia per possesso di un coltello a serramanico; quattro segnalazioni di giovani alla Prefettura, quali assuntori di marijuana.

Sono 32 le contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di euro 5.557,00, 5 patenti di guida e 4 carte di circolazione ritirate, 2 veicoli privi di copertura assicurativa sequestrati.

I militari hanno altresì inoltrato alla Questura di Palermo una proposta di foglio di via obbligatorio nei confronti di un soggetto, già noto per reati contro il patrimonio e residente fuori dalla zona delle Madonie, per non aver fornito giustificazione circa la sua presenza sul territorio.