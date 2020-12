Mancano, infatti, due giorni alla fine del censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Modica (RG) nella Top 10 di dicembre con due straordinari luoghi: “La via delle collegiate” e “La Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore”, che occupano, rispettivamente, il 4° e il 9° posto in classifica.

La Sicilia, inoltre, è la seconda regione per numero di voti: sono 115776 voti inseriti. Un vero trionfo!

Il risultato fin qui ottenuto, testimonia che ogni siciliano è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre.

Non bisogna mollare proprio adesso; continuiamo a votare su www.iluoghidelcuore.it i luoghi più amati e contribuiamo così a tutelarli, farli conoscere o salvarli da degrado e abbandono. Possiamo esprimere una preferenza per ogni luogo inserito. Contribuiamo a salvare la bellezza della nostra Sicilia.

Per sostenere la campagna del FAI sono scesi in campo anche importanti nomi della cultura, dello spettacolo, della moda e dello sport siciliano.

Lo hanno fatto Dolce & Gabbana, Beppe Vessicchio, Roberto Lipari, Daniele Garozzo, Gianfranco Jannuzzo, Maurizio Marchetti, Silvana Fallisi e Aldo Baglio, Gaetano Aronica e tanti altri ancora che hanno voluto testimoniare tutto il loro sentimento verso il nostro territorio.

Siamo, dunque, alle battute finali. Basta un solo voto per modificare il risultato finale all’interno della classifica nazionale.

Si registra, in queste ultime ore, una grande mobilitazione da parte dei singoli cittadini o dei comitati, per stimolare le votazioni a favore delle realtà territoriali a loro più care, come afferma il Presidente FAI Sicilia, Giuseppe Taibi: “Si tratta di un’occasione unica per esprimere il proprio amore per il nostro territorio e condividerlo con chi riconosce nelle sue bellezze la propria identità. Votare i luoghi del cuore – sottolinea – è un gesto semplice e concreto per partecipare alla cura ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e ambientale. Siamo al rush finale ed è adesso importante potenziare la raccolta con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e scuole. Continuiamo a votare e far votare i nostri amici e i nostri cari e sostenere questo grande progetto di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio: basta poco per cambiare il destino dei luoghi che amiamo e contribuire ad offrire loro un futuro. Votate…Votate…Votate!”, ha concluso Taibi.

Votare e far votare il più possibile il proprio “luogo del cuore” è utile per tre motivi: dopo l’annuncio dei risultati finali, a fronte della presentazione di un progetto concreto verranno assegnati rispettivamente 50.000, 40.000 30.000 euro ai primi 3 luoghi classificati e 20.000 euro al bene al primo posto delle classifiche speciali “Italia sopra i 600 metri” e “Luoghi storici della salute”.

I luoghi che al termine del censimento avranno ricevuto almeno 2.000 voti potranno accedere al consueto Bando per la selezione degli interventi.

È possibile, inoltre, esprimere più voti.

Alcune semplici mosse per votare: collegarsi alla pagina www.iluoghidelcuore.it; registrarsi anche con il proprio profilo facebook; cercare il proprio Luogo del cuore; votare con un click.