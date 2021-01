La dea bendata ha fatto visita a Prizzi, un piccolo paese in provincia di Palermo. Ieri sera infatti, l’estrazione dei biglietti biglietti vincenti della Lotteria Italia ha visto assegnare il secondo premio da due milioni di euro proprio ad un tagliando venduto nel piccolo centro.

Il primo premio è andato a Pesaro e il vincitore si porta a casa a cinque milioni di euro.

Questi i numeri di serie dei cinque biglietti estratti resi noti dall’Agenzia Dogane e Monopoli:

Cinque milioni di euro – E409084 Pesaro (PU)

Due milioni di euro – G162904 Prizzi (PA)

Un milione di euro – A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

500.000 euro – D114310 Altavilla Irpina (AV)

250.000 euro – A211417 venduto a Cavarzere (VE)

Per la prima volta dal 2006, non ci sono le grandi città, come Roma o Napoli, che nelle ultime 24 edizioni hanno portato a casa il primo premio in ben 11 occasioni, tra le 5 località che si contenderanno il premio da 5 milioni di euro dell’edizione 2020.

Saranno 25 i premi di seconda categoria della Lotteria Italia, ciascuno da 50mila euro. Le vincite di terza categoria, invece, includeranno 100 biglietti, ognuno da 25mila euro.

Calo delle vendita anche in Sicilia

Vendite dei biglietti in calo in Sicilia: il totale dell’edizione 2020 è stato di 248.680 tagliandi, il 23,2% in meno rispetto al 2019. Secondo le rilevazioni di agipronews, il primato va alla provincia di Palermo, con 70.140 biglietti (-27,5%); Catania segue con un totale di 53.220 (-26,8%), e Messina, a 38.040 (-19,2%). Quarto posto per Trapani (21.380, -12,6%), poi Siracusa (18.540, -17,9%) e Agrigento (17.580, -18,2%). A Enna si registra un -39% (8.200), Ragusa, con 13.020 tagliandi (-14,1%) e Caltanissetta (8.560 biglietti, -14,4%).

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS DATI REGIONALI MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

CORONAVIRUS DATI PROVINCE MERCOLEDI’ 6 GENNAIO