Loredana Bertè in Sicilia. Sarà l’incantevole cornice del Porto Turistico di Capo D’Orlando ad ospitate l’unica data in Sicilia di Loredana Bertè, che il 24 agosto, a partire dalle ore 21.30, si esibirà con il suo “Amiche Si Summer Tour 2018”, il progetto musicale partito nel 2016 che ha ottenuto un grandissimo successo di critica e pubblico in tutta Italia.

Loredana Bertè in Sicilia: grande attesa per un imperdibile live

Da settimane la Regina del rock italiano è in cima alle classifiche con il singolo “Non ti dico no” dei Boomdabash, prodotto dal duo Takagi & Ketra: la nuova hit dell’estate con sonorità tra il reggae, il soul, il pop e l’elettronica, impreziosita dalla voce graffiante ed il talento innato dell’artista nata a Bagnara Calabra.

C’è quindi grande attesa per questo imperdibile live, organizzato dall’agenzia messinese Euphonya Management di Dario Grasso. La Bertè, che vanta oltre 40 anni di carriera, riproporrà i suoi più grandi successi con il suo stile unico e inconfondibile che la rende una vera e propria icona della musica italiana.