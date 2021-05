I SEGRETI DEL MARE è una mia canzone inedita che scrissi 40 anni fa, col titolo “EFFETTO MARE”. Era tra le preferite di Franco Battiato: c’incontravamo a Milano, ascoltava le mie musicassette e mi consigliava di trasferirmi lì, come aveva fatto lui, per poi tornare in Sicilia, da famosi.

Non mi trasferii mai! All’alba di oggi, 18 maggio, l’ho sognato: mi sussurrava che non cambio mai, che continuo a pubblicare senza editori o monetizzazioni. Mentre il suo fiato e il suo volto erano ben presenti sul mio cuscino, mi chiama al telefono mio marito per dirmi ” è morto Franco Battiato”. La lista dei Puri Spiriti si arricchisce di un’altra presenza La tua amata “I segreti del mare”, trailer del DVD ‘d’Istanti’ che dal 20 maggio donerò a studenti e detenuti Siciliani, oggi per te!

Ciao Franco salutami chi sai.

Aida