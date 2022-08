Giovedì 04 agosto alle ore 21.30 all’interno della rassegna “Palermo Non Scema Festival” all’isola pedonale del Teatro Agricantus andrà in scena lo spettacolo del comico palermitano Davide di Meglio che con autoironia dissacrante mette in scena se stesso e il suo vissuto.

In “ C’è sempre Di Meglio” le parole danno vita alle esilaranti caricature di padri e di figli, raccontano di sistemi educativi discutibili, lacunosi dal punto di vista emotivo, parlano delle tracce indelebili lasciate sul modo che i figli hanno di pensare se stessi. Davide porta le sue esperienze personali fino al paradosso, si spinge al di là del trauma, fino al punto in cui dall’amarezza finalmente esplode, liberatorio, il riso.

La performance si colloca all’interno della sezione Open Source Comedy che, rivolgendosi soprattutto ai più giovani, mette insiemeartisti che rivisitano il mondo della comicità attingendo di volta in volta dal cabaret, dal varietà e dalla Stand-Up comedy.

INFORMAZIONI

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Aperta martedì e mercoledì h 11-13.30 e h 17-20; da giovedì a sabato h 11-13.30 e h 18.30-22; domenica h 18.30-22

Biglietti: Settore A 12,00 Euro e Settore B 10,00 euro

Biglietteria on line

https://www.agricantus.cloud/

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

https://www.tickettando.it/

MINIBIO DAVIDE DI MEGLIO

Nato a Palermo il 6/11/1986.

Dopo aver fatto delle esperienze in Sicilia tra teatro e cabaret, si trasferisce a Roma e si dedica al doppiaggio, presso la Voice Art Academy.

Studia recitazione e si diploma presso l’accademia di teatro “La Casa dello Spettacolo”.

Nel 2011 partecipa al lungometraggio “Ore diciotto in punto” con la regia di G. Gigliorosso e a due cortometraggi “Niente” di Lorenzo Squarcia (2015) e “I like it” di Simone Nestori (2016).

Nel 2015 fonda il gruppo comico A4.

Nel 2016 partecipa all’ “ARISTON COMIC SELFIE” di Sanremo, vincendo il 1° premio e nello stesso anno fa parte del videoclip “Niente di Strano” con Luca Marinelli, regia di Francesco Lettieri.

Dal 2018 frequenta il laboratorio di comicità “MAKKEKOMIKO” di Roma.

Partecipa a diversi festival di comicità:

Vincitore del “Roma Comic Off (2017), vincitore del delfino D’oro “Adriatica Cabaret” (2018), finalista del “Premio Charlot” (2019) e del festival di Martina Franca (2021).

Nel 2020 partecipa al docufilm “My favorite things” di Daniele Tullio.

Nel 2021 fa parte del cast de “La Cattura”, audio-fiction per audible di Amazon Prime.

Dal 2021 porta in giro i suoi monologhi di stand up comedy e partecipa al laboratorio di Zelig a Milano.