Lidl, catena di supermercati leader in Italia, premiata per la quarta volta consecutiva come “Insegna dell’anno”, presenta alla città di Palermo il progetto del nuovo punto vendita che sorgerà a Palermo in viale Regione Siciliana. E’ il seicentesimo in Italia, il 44/mo in Sicilia.

Il nuovo store nell’ex struttura di Salamone&Pullara

Il nuovo store sorgerà nell’area in disuso, oramai da anni, dove un tempo era situato il noto negozio di ceramiche e materiali per l’edilizia Salamone&Pullara, in viale Regione Siciliana, consentendo dunque a un luogo storico del commercio palermitano di tornare a nuova vita con ricadute positive anche sul versante dell’occupazione. Non a caso, Lidl Italia punta ad ampliare il proprio organico e ha in programma anche nuove assunzioni a Palermo, dove ha deciso di realizzare un piano di investimenti significativo e capace di coniugare green economy, sostenibilità ambientale e riqualificazione urbana.

Store alimentato da energia fornita da fonti rinnovabili

Con l’apertura, nel capoluogo siciliano, del nuovo store salgono dunque a sette i supermercati del marchio della grande distribuzione presenti in Città, dove Lidl Italia occupa ad oggi circa 160 dipendenti sugli oltre 12.500 in Italia. Il punto vendita di viale Regione Siciliana avrà una superficie di vendita di circa 1.400 metri quadrati, sarà dotato di un parcheggio con oltre 120 posti auto, alimentato da energia derivata interamente da fonti rinnovabili, realizzato con materiali ecocompatibili e altamente coibentanti.

Il progetto rappresenta, infatti, uno degli investimenti più significativi mai realizzati fino ad ora per l’apertura di un nuovo punto vendita a livello nazionale e prevede interventi di riqualificazione ambientale, bonifica e smaltimento di amianto.

Il progetto di Lidl Italia sarà illustrato ai giornalisti lunedì 9 ottobre alle 10:00, nell’aula Rostagno, a Palazzo delle Aquile, sede del municipio, dall’AD Servizi Centrali di Lidl Italia Emilio Arduino insieme al sindaco di Palermo Leoluca Orlando.