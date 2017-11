Sabato 4 novembre 2017 ore 21,00 verrà presentato il libro di Fabrizio Giuffrè: “Il Santuario di Cruillas, piccola Pompei nella città di Palermo: luoghi e memorie religiose di un territorio”. All’incontro interverranno: don Vincenzo Catalano, Parroco Maria Ss. del Rosario, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e Adriana Gennaro, Coordinatore comitato educativo VI circoscrizione. La presentazione del libro si svolgerà presso il Santuario Maria SS. Rosario di Pompei in via Cruillas, 130 a Palermo.

La religiosità mariana di Cruillas

Il numero di cappelle dedicate alla Madonna che a partire dalla fine del XVI secolo cominciarono a punteggiare le campagne dei Petrazzi, è un dato indicativo della profonda religiosità mariana che sin dalle origini dovette caratterizzare la contrada di Cruillas, antica campagna trasformata in città. Nell’ultimo decennio del XIX secolo, si era costituito un comitato di laici e sacerdoti con l’intento di raccogliere fondi per la costruzione di un santuario a nord della città e promuovere la diffusione del culto alla Vergine di Pompei in Sicilia. Il luogo prescelto per un così ambizioso progetto fu proprio la campagna di Cruillas che divenne ben presto meta di numerosissimi pellegrinaggi.

La storia del santuario

Il libro ripercorre i 120 anni di storia del Santuario (1896) onde attestarne il primato storico in Sicilia, nella prospettiva di ottenere, da parte dell’autorità ecclesiastica, un riconoscimento ufficiale, indispensabile per il suo rilancio a livello cittadino, consapevoli dell’opportunità che esso stesso costituisce per il quartiere. Il libro vuole inoltre permettere di riscoprire volti dimenticati e luoghi nascosti o ormai sacrificati dall’incontrollata espansione della città: bagli, ville e chiese preziose che hanno caratterizzato la storia di questo luogo e su cui oggi è calato il tetro sudario dell’indifferenza.

L’autore

Fabrizio Giuffrè laureando in architettura, collabora con diverse associazioni culturali ed è divulgatore della conoscenza del patrimonio storico ed artistico della città di Palermo. E’ autore di due pubblicazioni Cruillas: storia e memorie di una antica borgata (ISSPE, 2012) e Confraternita di Maria Ss. del Rosario nel Santuario di Cruillas (2017). Consigliere regionale di BCsicilia, fa parte del Comitato educativo per la promozione del territorio della VI circoscrizione e da quest’anno collabora con la fondazione “Salvare Palermo” nella redazione della rivista “Per”.