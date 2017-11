Libri e Musica al Modcafè di Palermo giorno 2 novembre 2017 alle ore 21 per il primo appuntamento con i reading “Short&Music Apnea”.

Terzo appuntamento della rassegna

Libri, musica e letture attoriali al Modcafè (via Bara all’Olivella, 61). Tutto pronto per il nuovo ciclo di reading “Short &Music Apnea”, rassegna letteraria organizzata dalla casa editrice Urban Apnea Edizioni. Per il terzo appuntamento, giovedì 2 novembre alle ore 21, è in programma la lettura del racconto “I Morti Tacciono”, di Arthur Schnitzler.

“I morti tacciono” di Arthur Schitzler

Le pagine dello scrittore austriaco, famoso per l’espediente narrativo del monologo interiore che descrive i pensieri dei personaggi, vedono protagonista una giovane donna dell’alta borghesia viennese nei suoi incontri segreti con l’amante, per le vie appartate della Vienna di fine secolo. Si alterneranno sul palco le voci di Fabiola Arculeo, Peppe Caracappa, Pietro Scirè e Dario Emanuele Russo. Accompagnamento musicale a cura di Flavio Magliozzo.

Tante letture fino a dicembre

Il ciclo di appuntamenti è dedicato alla memoria di Dario Farrauto, co-ideatore della manifestazione. La rassegna proseguirà a giovedì alterni fino al mese di dicembre, con un calendario ricco di letture, che coinvolgeranno altre case editrici palermitane, e attori d’eccezione. Durante la lettura sarà possibile gustare un tagliere di aperitivo al prezzo di 10 euro, compresa consumazione. Informazioni e prenotazioni al numero 338.8956323.

Prossime date in programma:

– 16 NOVEMBRE – “Il Caravaggio Rubato”, di Attilio Bolzoni (Glifo Edizioni)

– 30 NOVEMBRE – “La Pelle della Lucciola”, di Ettore del Mercato (Urban

Apnea Edizioni)

– 14 DICEMBRE – “Attraverso gli Schermi”, di Mimmo Conoscenti (Mesogea

Edizioni)