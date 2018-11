Un viaggio alla scoperta di una terra misteriosa, punto di incontro tra oriente e occidente

Non c’è regione d’Italia così ricca quanto la Sicilia di accadimenti, leggende, miti; nessuna con così tanti luoghi intrisi di fascino e segreti. L’isola non smette di sorprenderci quando in un racconto viene svelato un dettaglio in più, offerto un angolo diverso di osservazione.

Oppure quando un singolo evento che si riteneva isolato, unico, irripetibile diventa parte di un inatteso disegno. Questo libro raccoglie avvenimenti e personaggi distanti (geograficamente e nel tempo) ma legati da uno specifico tema: onori e disonori, il mondo sotterraneo, le caccie al tesoro, i santi e i peccati o anche le storie intorno ai monumenti naturali.

Le tante tessere, già interessanti singolarmente, assieme formano un ricco mosaico. Non si tratta solo di un elenco di curiosità, ma di una “chiave” per scoprire e comprendere le straordinarietà della Sicilia.

Tra gli argomenti trattati nel libro:

Pepito, il finto conte che sposò Joséphine Baker;

Il convento dei misteri di Mazzarino;

Maria Occhipinti, sovversiva a vita;

Divorzio all’italiana;

Il diritto in chiave siciliana;

San Guglielmo e il miracolo del raviolo;

Studiare Marte nella miniera di sale di Realmonte;

Coccodrilli e Papiri, l’Africa in Sicilia;

Il signor Papoff e la pistola di Auschwitz;

Sciascia e le sarde allo zolfo;

Frank Lentini, il meraviglioso uomo a tre gambe.

Chi è Carlo Ottaviano

Carlo Ottaviano, (Ragusa, 1956), giornalista, dirige il mensile «Leggere: Tutti», scrive per il «Messaggero». È stato direttore in Sicilia di Telecolor, a Milano del mensile «Vie del Gusto», a Roma del «Gambero Rosso». Vive a Milano.

Chi è Giulia Ottaviano

Giulia Ottaviano, (Cittadella, 1987), ha pubblicato con Rizzoli il romanzo L’amore quando tutto crolla e il saggio Avrei qualcosa da dire, un progetto di scrittura creativa in carcere. Ha collaborato con «Linus», «Cosmopolitan» e altre testate. Vive a Berlino.