MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con 47 voti positivi su 49 presenti il Referendum per la modifica della legge elettorale in favore di una legge elettorale esclusivamente maggioritaria. Presenti in aula solo le forze di maggioranza, avendo l’opposizione abbandonato i lavori ed avendo definito tale referendum come un “attacco alla democrazia”. In aula anche il rappresentante di +Europa Michele Usuelli che ha deciso di rimanere e di astenersi dalla votazione.

25-Set-19 16:09