Lunedì mattina 6 novembre alle ore 9, si terrà la giornata “Carriere e opportunità internazionali: dal locale al sopranazionale” presso l’aula magna del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania (via Vittorio Emanuele 49). La giornata è promossa nell’ambito del nono ciclo di incontri dell’Italian Diplomatic Academy nelle università italiane.

Orientamento universitario e scolastico

La manifestazione si rivolge agli studenti universitari e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, e offrirà ai partecipanti l’occasione di confrontarsi direttamente con funzionari del Ministero e degli Affari esteri, dell’Onu, dell’Unione europea, della Regione siciliana e di organizzazioni non governative. La partecipazione al convegno è totalmente gratuita, previa registrazione online, tramite il sito internet www.italiandiplomaticacademy.org/convegno-carriere-form-di-iscrizione/.

Informazione sul mondo del lavoro

Quali lavori sono richiesti in un mondo sempre più globalizzato? Come prepararsi ad una carriera internazionale? Come prepararsi al concorso diplomatico e ai concorsi delle istituzioni europee? A rispondere a tali quesiti saranno, tra gli altri, Gaetano Pennino, nuovo dirigente generale del Dipartimento Affari Extra-Regionali della Regione siciliana, Chiara Di Maria (vice responsabile di Amnesty International in Sicilia), e Marco Rotunno (responsabile comunicazione e pubblica informazione Unhcr Sicilia), moderati da Tania Albertini, responsabile programmi internazionali Italian Diplomatic Academy.

Esperti e istituzioni

Interverranno, inoltre, il sindaco di Catania Enzo Bianco, la delegata del rettore all’Internazionalizzazione per l’area socio-umanistica Francesca Longo, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale (Ambito territoriale di Catania) Emilio Grasso, il direttore esecutivo dell’Italian Diplomatic Academy Abramo Chabib, la presidente del corso di laurea in Storia, Politica e Relazioni Internazionali Delia La Rocca, il presidente del corso di laurea magistrale in Global Politics and Euro-Mediterranean Relationship Luca Ruggiero.