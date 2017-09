E’ rovente la polemica, alimentata da Forza Italia, sul fallimento delle politiche del centrosinistra e, in particolar modo, sull’esecutivo Crocetta. Esso, secondo l’onorevole Falcone, capogruppo di Forza Italia all”Ars, sarà ricordato come il peggiore di sempre.

Incapacità di dialogo

“Il crescente numero di opere incompiute nel Mezzogiorno del Paese, ed in particolare sul territorio siciliano evidenzia ancora una volta, e ancora di più, il fallimento delle politiche del centrosinistra, che si palesa altresì nella manifesta incapacità di dialogo e collaborazione tra il governo nazionale e quelli regionali, siciliano in primis.”

L’esecutivo Crocetta

“L’esecutivo Crocetta” sostiene Falcone ” sarà ricordato dalla nostra gente come il peggiore di sempre, perché non ha preteso concretezza da Roma, inanellando una serie infinita di errori e pasticci. Ci troviamo di fronte ad un potenziale spreco di risorse pubbliche al quale deve essere trovata soluzione. Serve determinazione per portare a compimento tutti gli interventi avviati, evitando di gettare al vento importanti risorse. Il centrodestra, dal 6 novembre a Palermo e dopo il voto nazionale a Palazzo Chigi, garantirà quel cambio di passo del quale la Sicilia e tutto il Paese hanno assoluto bisogno”