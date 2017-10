Lunedì 23 Ottobre tutti i lavoratori parte time del Comune di Palermo saranno in assemblea presso i Cantieri culturali delle Zisa dalle ore 10.00.

I lavoratori rivendicano l’incremento dell’orario di lavoro per rendere i servizi dell’amministrazione efficienti e all’altezza dell’utenza.

Senza incremento dell’orario, ricadute sui servizi resi

“Da anni 2008/2009 vi sono circa 3000 dipendenti su 6680 del comune di Palermo che sono in regime di part time finanziati con un contributo statale di 55 milioni euro, nonostante, il Comune di Palermo paghi sostanzialmente 3000 dipendenti su 6000, l’amministrazione, tranne una piccola integrazione oraria del 2014 che non ha sostanzialmente inciso sui servizi resi alla cittadinanza, non ha ritenuto aumentare le ore lavorative a questa platea con ovvie ricadute negative sui servizi resi.

L’amministrazione precedente a guida Orlando a marzo di quest’anno si era impegnata davanti le organizzazioni sindacali a aumentare le ore, ma ha disatteso, inoltre a seguito di due Sit in e di un incontro 6 ottobre con il vicesindaco assessore al personale, l’amministrazione si era impegnata a convocare entro 10 giorni le OO.SS. per costituire un tavolo tecnico. Tutto questo non è stato rispettato.