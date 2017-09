Laurea e master on line, è boom di giovani che seguono corsi e lezioni a distanza. Università e business school si sono aperte da anni all’e-learning, l’apprendimento digitale che si affianca o sostituisce in blocco le lezioni in presenza.

L’interrogativo però è se il valore didattico dei programmi che si svolgono esclusivamente sul Web, a volte senza passare neppure da esami svolti in sedi fisiche, sia di peso specifico equivalente, o meno.

L’offerta intanto cresce mese dopo mese. Sono ormai quasi 4.500 i programmi digitali nel mondo tra laurea triennali e magistrali, master, dottorati e Mba, i master of business administration.

Lauree e master on line, quanto costano

I corsi online possono essere organizzati dalle università telematiche, 11 in Italia, o da atenei tradizionali che si sono attrezzati con programmi digitali.

Laurea, master o programmi specializzati che integrano l’offerta tradizionale con piattaforme digitali. La Bocconi di Milano offre sette programmi diversi su Coursera, il gigante dei corsi online che ospita sulla sua piattaforma oltre 20 milioni di utenti e più di 2mila programmi.

Il Mip, la business school del Politecnico di Milano, ha investito sui corsi flex, i corsi flessibili che si basano sulla divisione del monte orario fra lezioni in aula e corsi con videoconferenze, esercitazioni online e scambio di informazioni via chat.

Lauree e master on line, come valutarli

La European foundation for management development (Efmd) , network che si occupa di sviluppo del management e della sua formazione, ha creato un sistema per riconoscere i corsi online: l’Eoccs.

Uno dei pochi criteri per valutare l’affidabilità di un corso online è l’ente che lo eroga. Bisognerebbe rivolgersi a istituti accreditati e guardare, anche, ai risultati degli studenti.

Può essere utile dare un occhio anche ai costi, intesi come le tasse da pagare per frequentare un certo corso. I corsi online di qualità tendono a costare tanto. E i ritorni economici sono positivi.