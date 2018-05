Latte Days a Palermo. La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha aderito al programma “Latte nelle scuole”, campagna di informazione destinata agli allievi delle scuole primarie dell’anno scolastico 2017-2018 per l’educazione al corretto consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, finanziata dall’Unione europea e realizzata dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con la collaborazione istituzionale di Unioncamere e di venti Camere di Commercio.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere un percorso di corretta educazione alimentare e allo stesso tempo di favorire il rilancio del consumo dei prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e delle loro famiglie.

Latte Days a Palermo: coinvolti circa 500 studenti

Martedì 29 maggio e mercoledì 30 maggio circa 500 studenti delle scuole primarie aderenti all’iniziativa saranno ospitati nella due giorni “LATTE DAYS” organizzata presso l’Hotel San Paolo Palace di Via Messina Marine, 91 – Palermo.

Allestite per l’occasione un’area info-formativa, dove saranno proiettati video riguardanti la produzione italiana di formaggi, un’area ludico-educativa con laboratori sensoriali per stimolare gli alunni a giocare con il latte, un’area spettacolo dove animatori coinvolgeranno gli alunni in uno spettacolo di musica e intrattenimento “L’ALLEGRA FATTORIA” e un’area di degustazione dove alcune aziende del settore avranno la possibilità di raccontare il loro lavoro e far assaggiare i prodotti a bambini e genitori, infatti l’evento è aperto anche ai genitori che potranno dare l’opportunità ai propri figli di scoprire, giocando, il mondo della produzione lattiero-casearia.

“Negli ultimi anni anche in Sicilia registriamo un calo di consumi di latte fresco da parte dei bambini in età scolastica – afferma Alessandro Chiarelli, componente della giunta della Camera di Commercio Palermo Enna – Occorre capire perché i bambini, che dalla nascita sono i consumatori per eccellenza del latte, con il passare del tempo si allontanano da questo prodotto. Le fake news ed i luoghi comuni che vengono propinati ad uso e consumo di regimi alimentari rischiosi, specie per i più piccoli, fanno la loro parte. D’altro canto manca un’adeguata informazione sulle fondamentali proprietà del latte e dei suoi derivati che, specie in età evolutiva, svolgono un ruolo fondamentale per una sana e corretta alimentazione. Ecco il perché dell’importanza di iniziative come queste che poggiano sulla sensibilità dei produttori e sul ruolo fondamentale dei docenti anche nel campo dell’educazione alimentare”.

Le imprese presenti sono le seguenti: