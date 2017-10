L’AMAP, società che gestisce il servizio idrico in 34 comuni della Provincia di Palermo, ha da tempo intrapreso un processo di innovazione e di comunicazione che assicura una maggiore interazione ed attenzione agli utenti.

Facebook e Twitter

Passo fondamentale in questo processo è stato, nei giorni scorsi, l’attivazione dei due canali social: facebook, raggiungibile all’indirizzo www.facebook.com/amapspa/ e twitter, raggiungibile all’indirizzo www.twitter.com/amap_palermo. Questo nuovo intervento segue l’attivazione da parte dell’azienda del nuovo sito internet (www.amaspa.it), arricchito di nuove funzionalità per gli utenti, come ad esempio la possibilità di poter accedere all’area dello sportello online e di poter inoltrare in tempo reale segnalazioni e reclami di natura tecnica.

Disponibile l’App “AMAPP”

E’ anche operativa da qualche mese la app “AMAPP”, che al momento permette a tutti gli utenti di Palermo e Provincia di comunicare agevolmente la lettura del misuratore idrico e che sarà ulteriormente sviluppata. La app può essere scaricata su App Store o su Google play. Attraverso i canali social ufficiali, l’azienda diramerà avvisi, informazioni agli utenti e campagne di sensibilizzazione per un corretto utilizzo dell’acqua. Potrà inoltre meglio interagire con gli utenti che inoltreranno segnalazioni.

Grande innovazione aziendale

“Questo è un ulteriore passo del processo di innovazione della nostra azienda – dichiara il Presidente dell’Amap Maria Prestigiacomo – pensato per realizzare una migliore comunicazione con gli utenti di tutti i 34 comuni soci Amap; i canali social saranno un ottimo strumento, non solo per le nostre comunicazioni istituzionali, ma soprattutto per ascoltare l’opinione dei cittadini nell’ottica di migliorare sempre di più i nostri servizi. L’attivazione dei nostri canali social è un ulteriore conferma del percorso di crescita della nostra azienda che oggi ha a disposizione un nuovo strumento per garantire servizi ai cittadini”.

L’opinione di Orlando

“L’AMAP conferma il suo percorso d’eccellenza – afferma il Sindaco – non solo sul fronte dei servizi ma anche della relazione con i cittadini, che costituisce parte integrante di un processo di soddisfazione dell’utenza. Avere sempre più e sempre più veloci ed efficaci strumenti di informazione, dialogo e interazione con i cittadini rappresenta il segno di una nuova qualità complessiva dei servizi e della prospettiva di un ulteriore miglioramento.”