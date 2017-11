E’ accaduto ad Agrigento. Dei ladri sono entrati in casa di una coppia e sono riusciti a mettere a segno un furto, nonostante gli inquilini fossero in casa.

Derubati mentre cenavano

Una famiglia, residente in via Duomo, è stata derubata mentre si trovava in casa. Marito, moglie e figli stavano per mettersi a tavola, quando i ladri sono entrati in casa. La moglie si trovava in cucina ed era presa dalla preparazione dell’imminente cena e da altre faccende domestiche.

I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in casa e arrivare in camera da letto, senza che nessuno della famiglia se ne accorgesse.