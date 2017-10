“Laboratorio di dolci con luce rubata”, carabinieri fermano il titolare. I Carabinieri della Stazione di Palermo centro hanno fermato per furto di energia elettrica, Giuseppe S., palermitano classe 1949, ivi residente.

Con l’ausilio del personale tecnico dell’Enel, i Carabinieri hanno accertato che il predetto aveva allacciato abusivamente l’impianto elettrico del laboratorio dolciario, sito in via Sant’Agostino, alla rete elettrica cittadina.

Tutte le utenze: forno, frigorifero, macchinetta del caffè, ed illuminazione dello stesso locale erano in funzione senza alcun onere.

Laboratorio di dolci, sequestrati pupi di zucchero

I Carabinieri del Nas intervenuti hanno accertato che il laboratorio era privo dei requisiti igienico sanitari strutturali e mantenuto in pessime condizioni igieniche, tra l’altro in assenza delle necessarie autorizzazioni motivo per cui si è reso necessario il sequestro penale dell’intero laboratorio e di 600 chili di materie prime nonché 1.000 pupi di zucchero già pronti per essere commercializzati nei mercatini e o fiere in occasione della prossima commemorazione dei defunti.

Al gestore sono state comminate all’uopo sanzioni per un totale di circa 3.000 euro. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto è stato liberato.