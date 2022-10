Dal 28 al 30 di ottobre la Zagara, mostra mercato del florovivaismo, tra le più frequentate del centro sud Italia, riaprirà i cancelli agli appassionati di botanica e di verde, per la 23esima edizione: tre giorni di acquisti green, mostre, workshop, giardinaggio, presentazioni di libri con gli autori, un premio speciale alla carriera, ed il premio assegnato al miglior vivaista.

A fare la star sarà quest’autunno il castagno, albero generoso, declinato nella sua biodiversità vegetale, presente in tutte le regioni d’ Italia. La Sicilia ne annovera due veri campioni centenari nel territorio etneo, ma molti si trovano anche sulle alte Madonie.

Ogni anno sono centinaia i palermitani che si ritrovano a Zagara, con le famiglie ed i più piccoli, per passeggiare immersi tra le piante storiche, ammirare i viali, fotografare ed esplorare le serre dell’Orto.

Coopculture propone alcuni laboratori per ragazzi da 5 ad 11 anni

Venerdì 28 ottobre, ore 16.00

“Dipingiamo in Orto” Tra i suggestivi viali dell’orto botanico avranno la possibilità riprodurre la particolare atmosfera di questo immenso e suggestivo giardino. Utilizzando stravaganti supporti e coloratissime tempere, come dei giovanissimi pittori “en plein air”, i bambini coglieranno la magia di questo luogo così suggestivo e affascinante, caratterizzato in questo periodo dai caldi colori dell’autunno.

Sabato 29 ottobre, ore 16.00

“Caccia al tes’Orto!”

Tra indovinelli, divertenti rime, foglie, fiori e piante da riconoscere, alla scoperta degli angoli più belli di questo meraviglioso e immenso giardino. Alla fine dell’attività ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di “piccolo investigatore botanico”

Domenica 30, ore 16.00

“Che viso da…vaso!”

Visitare l’orto botanico giocando e uno dei modi più belli per poterne conoscere la storia e le meravigliose piante e specie arboree che lo abitano. Cosa c’è di meglio quindi di una visita a misura di bambino per scoprire le vicende di questo luogo incantato ed interessante e cosa chiedere di più se, alla fine del percorso i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di simpatici “ritratti in vaso”.

Durata 60 min. – Biglietti 8,00 €

Per info e prenotazioni:

http://www.ortobotanico.unipa.it/zagaraprogramma.html