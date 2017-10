Dopo il successo della prima giornata palermitana della “Settimana della Sociologia”, voluta dalle associazioni italiane dei sociologi (AIS e SISEC), domani si terrà il secondo incontro, consistente in una lezione “drammatizzata” sul tema de La vita dei giovani nei Social Network. Sarà condotto da una piccola équipe di sociologi, docenti e ricercatori dell’università di Palermo (Prof.sse Anna Fici, Gianna Cappello, Marilena Macaluso e Francesca Rizzuto) e sarà ovviamente aperto a genitori e insegnanti.

Portare la sociologia nella società

Obiettivo primario dell’iniziativa è quella di portare la sociologia “nella società” e mostrare come essa possa fornire elementi utili per la comprensione della realtà sociale.

In un momento in cui il sapere sociologico non viene sufficientemente valorizzato, né dalle istituzioni né dalle associazioni e i privati che potrebbero giovarsene, si ritiene particolarmente utile intraprendere un dialogo con i ragazzi, ovvero con gli adulti di un domani non troppo lontano, che porti ad un primo step di conoscenza di quelli che sono i metodi e le procedure caratterizzanti questo sapere. Siamo certi infatti che solo un sapere maturo possa essere in grado di semplificarsi senza impoverirsi.

Si tratta di una iniziativa al momento inedita e che potrebbe avere interessanti sviluppi futuri. Potrebbe cioè essere questa una preziosa occasione per cominciare a far uscire la Sociologia dalle strette mura delle università e per immetterla con continuità nel flusso della vita civile.