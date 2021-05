La Sicilia resta indietro per numero di vaccinazioni giornaliere, e questo nonostante le numerose iniziativa della Regione per invogliare la popolazione a vaccinarsi.

Gli accordi con medici e aziende e gli open day non sono bastati sino ad ora a dare alla Campagna l’accelerazione necessaria. Sono 250 mila le dosi del siero di Oxford ancora chiuse nei frigoriferi.

Il presidente Musumeci, ieri in conferenza stampa, ha deciso di dare il via libera alle vaccinazioni agli over 50 e di dare il via all’immunizzazione di massa nelle isole minori dalle Egadi alle Eolie .

Da oggi tutti i cinquantenni, i nati fino al 1971 compreso, potranno prenotarsi anticipando il loro turno. La Sicilia è molto in ritardo sugli ottantenni (poco più della metà i vaccinati) e sulle altre due categorie.

Il problema resta la grande diffidenza dei siciliani verso il siero di AstraZeneca. Le prenotazioni permettono di prevedere che in settimana verranno fatte circa 150 mila vaccinazioni, esaurendo solo le scorte di Pfizer.

Ai cinquantenni, ha precisato Musumeci, “verrà somministrato per lo più AstraZeneca ma la scelta dipenderà dall’anamnesi del paziente”. La decisione del governatore è stata presa in contrapposizione con la struttura commissariale nazionale, che non ha ancora dato il via alla fascia d’età dei cinquantenni, ma in serata, dopo un colloquio, il commissario Figliuolo ha comunicato a tutte le Regioni che “in merito all’individuazione di categorie diverse si precisa che la campagna vaccinale continua con il focus su anziani e soggetti fragili” senza comunque dare formalmente lo sta bene all’iniziativa di Musumeci.

Ma in Sicilia i più resistenti sono proprio i più anziani, Musumeci li ha definiti “riottosi e diffidenti” nei confronti del siero di AstraZeneca. Un timore “comprensibile ma ingiustificato, a fronte di cinque o sei decessi la cui connessione con il vaccino comunque è stata esclusa”, spiegano i dirigenti sanitari in Sicilia.

Musumeci si assume inoltre anche la responsabilità di autorizzare AstraZeneca per gli under 60 malgrado fino a ora l’Ue abbia raccomandato di riservare queste fiale agli over 60. Chi è in salute e accetterà AstraZeneca potrà prenotarsi da domani e verrà vaccinato da giovedì 13. I cinquantenni con patologie avranno Pfizer nei week end senza prenotare nei vari hub.

