Si tratterebbe di restare un’altra settimana in zona arancione, che detto così sembra nulla ma per molte categorie, prima fra tutte quella dei ristoratori sarebbe un danno incalcolabile cha va ad aggiungersi a quello di settimane di chiusura a causa delle restrizioni.

Oggi arriverà il monitoraggio della cabina di regia nazionale e la firma del ministro Speranza, e la probabilità è che l’Isola resti in zona arancione almeno fino al 16 maggio è molto alta.

La Sicilia ha numeri da zona gialla, ma perchè accada uno dei parametri presi in esame dal Cts nella valutazione settimanale, il parametro Rt, dovrebbe essere sotto l’1 per 14 giorni, e per la Sicilia non è così.

Il monitoraggio Covid della Cabina di regia nazionale prenderà in esame il periodo 26 aprile-2 maggio. In Sicilia l’indice di contagio (Rt) dovrebbe attestarsi intorno allo 0,9, in calo rispetto all’1,05 della settimana precedente. Anche in base agli altri 20 parametri l’Isola avrebbe numeri da giallo e persino la pressione sulle strutture ospedaliere è in calo. Ma le regole sono regole e i margini per una deroga sono quasi nulli.

La Regione spera ancora, non sono poche le pressioni dal mondo della politica e dei commercianti siciliani che chiedono al governo Musumeci di fare qualcosa per scongiurare un’altra settimana in zona arancione.

La presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, in una nota ieri ha sottolineato: “La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare “zona gialla” e permettere la riapertura di numerose altre attività commerciali, chiuse ormai da troppo tempo. I numeri del contagio e la situazione epidemiologica in Sicilia hanno fatto registrare vistosi miglioramenti nell’ultima settimana, a conferma che la riapertura dei negozi e la fine della “zona rossa”, decisa la settimana scorsa, non hanno in alcun modo pesato sull’indice del contagio e che il rispetto delle misure di prevenzione sono sufficienti per il ritorno al lavoro di tutti”.

Anche lo chef Natale Giunta ha confermato quanto già annunciato: lui lunedì apre. Rischierà di sicuro, ma spera anche di avere accanto colleghi e rappresentanti delle istituzioni.

