Prende inizio con una produzione di Teatro Libero Palermo, Non una di meno di Manlio Marinelli e per la regia di Lia Chiappara, il progetto scuola “La scuola a teatro”.

Da lunedì 10 a venerdì 27 ottobre va in scena ogni giorno alle 11.30 nella sala di salita Partanna (piazza Marina) lo spettacolo consigliato ai ragazzi dai 14 anni liberamente tratto da Le Troiane di Euripide e che vede sul palcoscenico le attrici Stefania Blandeburgo, Giulia Rupi e Silvia Scuderi.

Archetipi classici attraverso gli occhi del contemporaneo

Attorno al Mediterraneo, da millenni, navigano racconti e storie che viaggiano sulla bocca di uomini e di donne che attraversano il mare nostro. Da millenni sempre le stesse storie, gli stessi racconti, tanto veri ed estremi da diventare miti. Tra questi il mito delle donne troiane che rivivono oggi, davanti a noi, struggenti ed umane: donne perseguitate da una guerra feroce, schiave della ringhiosa rabbia degli uomini. In attesa di una nave che le porti verso un mondo migliore, vivono per noi la loro commedia umana, fanno i conti con la loro fragilità e la loro forza.

«È una creazione – commenta Lia Chiappara – che intende riflettere nel profondo sugli archetipi dei classici attraverso gli occhi del contemporaneo, concentrandoci sul mito come parte essenziale della nostra identità culturale – togliere la cenere per scoprire il fuoco vitale, così come dice Peter Brook. Attraverso la rilettura de Le Troiane ci siamo interrogati sul tema dell’immigrazione, senza buonismi e preconcetti, ma scandagliando con gli occhi del mito, un’urgenza propria dell’uomo che attraversa storie, epoche, civiltà».