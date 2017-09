Sessanta studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori siciliane e 20 docenti accompagnatori avranno la possibilità di effettuare delle visite a Bruxelles della durata di tre giorni per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee.

Come partecipare

A lanciare l’iniziativa è l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, che in queste ore ha diramato agli Uffici Scolastici provinciali della Sicilia il bando di selezione ed il modello di adesione. Possono partecipare al bando le scuole superiori di secondo grado della Regione Siciliana, interessate alla selezione di 3 studenti (per ogni scuola ammessa) iscritti all’ultimo anno in corso ed un docente accompagnatore, i quali avranno l’opportunità di andare a Bruxelles per visitare il Parlamento Europeo.

Le scuole interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando il modello​ ​allegato​ ​al​​ ​bando, disponibile sul sito www.ignaziocorrao.it. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata con posta elettronica certificata all’indirizzo bandieworkshopueignaziocorrao@pec.it ​entro e non oltre il 12 ottobre 2017. Il 13 ottobre, saranno sorteggiate 10 scuole.

Le scuole sorteggiate saranno pubblicate sul sito ​www.ignaziocorrao.it e avranno l’onere di individuare i tre studenti ed il docente accompagnatore. “Obiettivo dell’iniziativa – spiega l’europarlamentare siciliano – è quello di far conoscere il Parlamento Europeo ai nostri studenti per far capire loro i meccanismi dell’Europa e l’importanza della rappresentanza italiana nelle scelte che riguardano la loro vita quotidiana. Uno studente informato – sottolinea Corrao – è un soggetto che avrà capacità di discernimento, di critica e di analisi”.

Maggiori informazioni sul sito ignaziocorrao.it