Ingredienti:

4 zucchine

2 cucchiai di olio di oliva

un uovo medio

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

2-3 cucchiai di pangrattato + q.b. per impanare

una manciata di prezzemolo tritato (o menta fresca)

120 g di tonno sott’olio

sale e pepe q.b.

olio di semi per friggere q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, lavate e asciugate le zucchine. Mondatele e riducetele a cubetti. Saltate i cubetti in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale. Raccogliete le zucchine fritte ormai fredde in una terrina, schiacciatele con una forchetta insieme al tonno sgocciolato. Aggiungete l’uovo, il parmigiano e il pangrattato. Regolate di sale e pepe. Profumate con il prezzemolo o la menta tritati. Formate le polpette con le mani e passatele nel pangrattato. Friggetele in abbondante olio caldo, fino a quando saranno dorate in modo uniforme.