La quarantena funziona. Arrivano delle buone notizie dall’ultima elaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo.

La velocità di contagio in Sicilia sembrerebbe essersi ridotta ulteriormente rispetto all’ultima analisi. Alcuni giorni fa il rapporto del DSEAS attestava che ogni persona affetta dal Coronavirus contagiava in media circa due persone. Secondo il nuovo studio invece, che tiene in conto il periodo che va dal 12/3 al 17/3, la media si è abbassata a 1,7. Un valore ancora alto, ma che fa ben sperare considerando che fino al 9 marzo si attestava su una media di 2,5.

L’indagine svolta dal DSEAS permette di apprezzare i risultati che si stanno ottenendo grazie alle misure di contenimento disposte dalle autorità nazionali e locali. Il divieto assoluto di uscire di casa, se non per ragioni di estrema necessità, ed il ricorso allo smart working ove possibile sembrerebbero funzionare nel rallentare la propagazione del virus nell’isola.

Nella giornata di ieri sono diminuiti i nuovi casi di Coronavirus nelle province siciliane

Dei dati conformati anche dagli aggiornamenti sui nuovi casi di contagio diffusi ieri dalla Regione Sicilia. I tamponi positivi registrati ieri nelle nove province siciliane sono 96, in netto calo rispetto ai nuovi contagi rilevati nella giornata di giovedì (+170). Sono aumentati anche i pazienti guariti dal Covid-19, ben diciassette, rispetto ai tre del 26 marzo.

C’è ancora molto lavoro da fare, per evitare che si verifichi anche in Sicilia l’emergenza sanitaria vissuta in questi giorni in Lombardia e in altre Regioni del Nord Italia. Ma dati positivi come quelli elaborati dal DSEAS di Unipa ci permettono di misurare i risultati delle disposizioni di isolamento e distanziamento sociale in atto nel nostro Paese.

I dati statistici sulla diffusione del virus in Sicilia sono disponibili su www.unipa.it/covid19