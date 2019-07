La Notte degli Chef. Si chiama la “Notte degli Chef” ed è la prima edizione della manifestazione che si svolgerà presso il ristorante e sala eventi “Nuove Colonne” a Bagheria il prossimo 9 luglio.

Nove sarà anche il numero degli chef hanno che aderito all’iniziativa di donare il proprio compenso per la serata in favore di UNICEF Italia e nove è anche il numero delle cantine alle cui etichette sarà abbinato ciascun piatto preparato dagli chef.

L’evento nasce da un’idea di Dario d’Angelo, chef e patròn del ristorante “Nuove Colonne” che ospiterà la serata, il giovane chef palermitano, classe ’84, che a 18 anni ha fatto la valigia per andare a lavorare nelle cucine di tutta Italia, in Sardegna, Calabria, Puglia, Trentino e Piemonte fino ad arrivare in Egitto, Marocco, Tunisia , Isole Mauritius e Londra , in modo che ogni luogo gli lasciasse, quasi per osmosi, qualcosa di sé.

Nel 2014 torna in Italia al Campus X, lo Student Resort più grande d’Italia, per poi ritornare in Sicilia nel 2019 e raccontare, attraverso la propria cucina, questo lungo viaggio.

“Era da tempo che volevo realizzare un evento che mettesse la cucina siciliana al servizio di una buona causa in un luogo che, a mio parere, ben si presta ad ospitare eventi di grande portata sebbene sia previsto un numero chiuso per porre un limite agli ingressi –ci spiega il patròn Dario d’Angelo- Questa è una prima edizione che vuole fare da apripista a tanti altri eventi il cui filo conduttore sarà il connubio tra la cucina di qualità, le eccellenze enologiche siciliane, l’arte, la cultura e la possibilità di essere utili ad una buona e nobile causa”.

La Notte degli Chef: creazioni gastronomiche realizzate con prodotti tutti rigorosamente made in Sicily

Così il giovane chef ha chiesto ed ottenuto il supporto di altri otto colleghi siciliani con lo scopo di far assaporare le proprie creazioni gastronomiche realizzate con prodotti tutti rigorosamente made in Sicily in grado di raccontare la Sicilia abbinandoli ad altrettante cantine del territorio e una di origini sarde, offrendo il proprio contributo per un fine nobile quale devolvere il compenso per le ore di lavoro all’UNICEF Italia. A tale scopo a fine serata verrà consegnato un assegno in formato gigante firmato da tutti gli chef intervenuti a Matteo Ferrara, presidente del comitato UNICEF di Palermo.

Nella imponente sala del ristorante “Nuove Colonne”, il cui nome, non a caso, si sostituisce al precedente della vecchia gestione “Nove Colonne” per mantenere continuità con il passato e rappresentarne l’innovazione ed evoluzione, verranno organizzate nove isole dei sapori in cui ciascuno chef avrà la propria postazione dalla quale cucinerà in diretta il piatto scelto per questa serata “buona in tutti i sensi”.

Ma la “Notte degli Chef” non è solo cibo e vino. Anche l’arte e l’artigianato locali saranno presenti in diverse sfaccettature.

Cibo, vino, arte, cultura e beneficenza

Sarà possibile ammirare le ceramiche artistiche dell’artista siciliana Mirella Pipia, i quadri del pittore francese innamorato della Sicilia Pascal Catherine, i gioielli che “parlano siciliano” di Alta Classe Gioie. Spazio anche alla poesia con le rime in dialetto siculo decantate da Vincenzo Aiello, il poeta bagherese autore della raccolta “Faiddi di ciatu” in cui racconta la sua Bagheria.

Fuori dalle postazioni degli chef, inoltre, saranno disposti alcuni stand con prodotti tipici siciliani posti in degustazione come i formaggi di Belmonte, la pasta del pastificio “In Pasta” di Sciara, il miele dell’apicoltore Claudio Meli, il tartufo scorzone e i sigari Marino preparati con tabacco siciliano.

La partecipazione alla serata sarà possibile esclusivamente su prenotazione tramite mail nuovecolonne@gmail.com o telefonando o lasciando un messaggio wozap al numero 3664164902 e prevede un ticket di ingresso del costo di 30 euro che comprende la degustazione di tutti i piatti preparati dagli chef e un calice di vino per cantina, grazie ad un carnet di degustazioni che verrà fornito all’ingresso.

Il calice sarà consegnato con pagamento di una cauzione di 5 euro insieme al portacalice da collo che resterà in omaggio in ricordo della serata.

Di seguito l’elenco degli chef partecipanti insieme ai piatti preparati e alle etichette di ciascuna cantina che saranno abbinate a ciascuna pietanza.

IL MENU’

Piero Busalacchi

Gambero rosso marinato su foglia di cannolo, ricotta, crema di pomodorini gialli

In abbinamento Berlinghieri Chardonnay 2018 Di Legami

Dario D’Angelo

Cous Cous allo zafferano con seppie e zucchero di canna

In abbinamento Amunì Viognier IGT Terre Siciliane 2018 Tenute Rosselli

Massimo Scirè

Perla di ricciola con riduzione di arancia rossa di Sicilia

In abbinamento Mandrarossa Calamossa Uve Autoctone 2018

Nicola Macchiarella

Busiate artigianali con crema di melanzane e menta su cialda di pane

In abbinamento Vermentino di Gallura Bio 2018 Polinas

Salvatore Aiello

Crush potato al limone, baccalà mantecato, maionese di ricci e cialda di tumminia

In abbinamento Terebinto Grillo Bio in purezza 2018 Di Legami

Antonio Militello

Fajitas di pesce spada e gambero bianco

In abbinamento Chimirici Moscato Bianco e Zibibbo 2018 Terre di Bruca

Ristorante Angus

Pancia di maiale affumicata

In abbinamento Pura Essenza Nero D’Avola e Frappato 2018 Cummo

Salvatore Cucinotta (Maestro pizzaiolo)

Cialda di pizza con tartare di tonno al sale di Trapani e menta con tartufo scorzone

In abbinamento Flora Mamertino doc 2018 Gaglio

Andrea Gagliano (pastry chef)

Cremoso al verdello gelée di fragole e glassa al mandarino su strudel di mandorla

In abbinamento Mandarinetto di Ciaculli di Amari Siciliani